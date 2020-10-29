97. yıla özel, 97 öğrenci ile Cumhuriyet klibi
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

97. yıla özel, 97 öğrenci ile Cumhuriyet klibi

29.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:05
97. yıla özel, 97 öğrenci ile Cumhuriyet klibi

Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezi öğrencileri, Cumhuriyetin 97. yılına özel, "Atatürk Çocuklarıyız" isimli eseri koro halinde seslendirdi.

Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezi öğrencileri, Cumhuriyetin 97. yılına özel, "Atatürk Çocuklarıyız" isimli eseri koro halinde seslendirdi. Aynı zamanda klip olarak hazırlanan çalışmada öğrenciler tarafından Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda Türk Bayrağı, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan tişörtleri giyen öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Öğrencilerden oluşan koronun şefliğini ise Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı eğitim meşalesini, gelecek kuşaklara aktarmak adına belediyemizin kreşinde, kurs merkezinde onun gösterdiği hedef doğrultusunda modern Türkiye'nin, aydınlık Türkiye'nin, aydınlık geleceğini kurmak üzere gençlerimizi, vatan, bayrak, millet bilinciyle yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yıl dönümünde, 97 öğrencimizle birlikte, soydaşlarımıza, onlara aynı hedefe aynı bilince, aynı ihlasla, aynı imanla, bir ve beraber olduğumuzun en güzel göstergesini, bu program vasıtasıyla, dünyaya duyurmanın gayreti içerisindeyiz" diyen Başkan Tollu, "Kurs merkezimize giden 97 öğrencimizle birlikte, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, 97. yıl anısına, 16 Türk devletinin her bir ferdine, aynı hedef doğrultusunda, aynı bilinç, aynı ihlasla, aynı imanla, aynı gaye ile kalbimizin bir attığı düşüncesini onlara aktarmak adına, Erdemli'den dünya üzerinde bulunan tüm soydaşlarımıza Cumhuriyetimizin 97. yılı münasebetiyle selam gönderdik, saygı gönderdik, muhabbetlerimizi gönderdik" şeklinde konuştu. - MERSİN

97. yıla özel, 97 öğrenci ile Cumhuriyet klibi
97. yıla özel, 97 öğrenci ile Cumhuriyet klibi
97. yıla özel, 97 öğrenci ile Cumhuriyet klibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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