97. kez yakalanan hırsız tutuklandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan kadın yakalandı. Şüphelinin 96 adet suç kaydı olduğu ve 13 farklı dosyadan aranması olduğu öğrenilirken, tutuklanan kadının binalara giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde daha önceden tespit ettiği evlere girip çok sayıda ziynet eşyası ve para çalan 35 yaşındaki Pınar U. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Pınar U.'nun 96 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken 13 farklı dosyadan aranması olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Pınar U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Pınar U.'nun suç ortağı olduğu iddia edilen bir kadınla binalara girip çıkması güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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