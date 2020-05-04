96 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsünü yendi
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96 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsünü yendi

96 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsünü yendi
04.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:44

96 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsünü yendi Akyazı Devlet Hastanesinde korona tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun ile hastasından virüs kapan Uzman Dr. Asiye Güngörmüş şifa bularak sağlığına kavuştu.

96 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsünü yendi

SAKARYA - Akyazı Devlet Hastanesinde korona tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun ile hastasından virüs kapan Uzman Dr. Asiye Güngörmüş şifa bularak sağlığına kavuştu.

Dünya'da birçok kişiye yayılan korona virüsünü yenen vatandaşların sayısı artmaya başladı. Akyazı Devlet Hastanesinde korona tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun hastalığı yenerek 14 günlük tedavi sürecini de tamamladı. Aynı hastanede hastasından virüsü kapan Uzman Dr. Asiye Güngörmüş de şifa bularak sağlığına kavuştu. Yaşlı kadının hastaneden uğurlanması sırasında konuşan Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, "14 gün önce Emine Teyzemizi korona tanısıyla yatırdık ve tedavi sürecine başladık. Çok şükür kendisini bugün taburcu ediyoruz. Aynı zamanda Emine Teyzemize bakan Dahiliye Uzmanımız Dr. Asiye Güngörmüş de virüsü kaptı. Doktor arkadaşımızda sağlığına kavuştu. Hastamızla doktorunu şifa ile uğurlamaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

96 yaşındaki Emine Coşkun, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Rabbime çok şükür. Benimle ilgilenen doktor hanıma da benden virüs bulaşmış o da çok şükür sağlığına kavuşmuş. Hastanede doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımızdan çok memnun kaldım. Hepsinden bütün çalışanlardan Allah razı olsun" diyerek taburcu oldu.

96 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsünü yendi

Kaynak: İHA

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