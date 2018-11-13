96 Yaşındaki Kuvayi Milliyeci Türktunç Hayatını Kaybetti
Kilis Kuvayi Milliye ve Mücahitleri Derneği üyesi 96 yaşındaki Abdi Türktunç hayatını kaybetti.
Kilis Kuvayi Milliye ve Mücahitleri Derneği üyesi 96 yaşındaki Abdi Türktunç hayatını kaybetti.
Uzun sürede Kuvayi Milliye ve Mücahitleri Derneğinde görev yapan 1922 yılında dünyaya gelen Abdi Türktunç hayatını kaybetti. Kilis'te sevilen simalardan olan Abdi Türktunç'un cenazesi, öğle namazına müteakip Şakir Atik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Aile Kabristanında defin edildi. - KİLİS