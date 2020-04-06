96 yaşındaki hasta, koronavirüs tedavisini tamamladı
95 yaşındaki hastanın taburcu edilmesi Taburcu edilen hastanın alkışlarla uğurlanması İZMİR - İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki İsmail Kırdar, Katip Çelebi Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisini tamamladı.
06.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
95 yaşındaki hastanın taburcu edilmesi
Taburcu edilen hastanın alkışlarla uğurlanması İZMİR - İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki İsmail Kırdar, Katip Çelebi Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisini tamamladı.
Kaynak: AA