96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış
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Mezitli, Mersin, Anne

96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış

96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış Mersin'de 96 yaşındaki Mediha Erdener ile 65 yaşındaki kızı, gönüllü olarak maske üretmeye başladı Şimdiye kadar 500'e yakın maske dikip belediyeye teslim eden anne ile kızı, görenlerin duyanların takdirini topluyor Mersin'de 96 yaşındaki Mediha...

31.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:55
96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış

96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış

Mersin'de 96 yaşındaki Mediha Erdener ile 65 yaşındaki kızı, gönüllü olarak maske üretmeye başladı

Şimdiye kadar 500'e yakın maske dikip belediyeye teslim eden anne ile kızı, görenlerin duyanların takdirini topluyor

MERSİN - Mersin'de 96 yaşındaki Mediha Erdener ile 65 yaşındaki kızı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) dolayısıyla evlerinde gönüllü olarak maske üretmeye başladı. Şimdiye kadar 500'e yakın maske diken anne ile kızı, görenlerin takdirini topluyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin gönüllü kadınlarından olan Asiye Erdener Gürses, annesi 96 yaşındaki Mediha Erdener ile örnek bir davranışa imza atıyorlar. Belediye tarafından lojistik destekleri sağlanan kadınlar, evlerindeki dikiş makinesiyle maske üretmeye başladı. Korona virüse karşı insanların takması için şimdiye kadar yaklaşık 500 maske üreten anne kız, malzeme geldikçe de üretimlerini sürdüreceklerini belirttiler. Yaptıkları maskeleri belediyeye teslim eden anne ile kızı, gören herkesin takdirini topluyor.

"Şu an yapmaya çalıştığımız bir dayanışma örneğidir"

Yaptıkları işle ilgili İHA muhabirine konuşan Asiye Erdener Gürses, Mezitli Belediyesi'nin gönüllülerinden olduğunu söyledi. Kadınların omzunda bu ülkenin yükseldiğini vurgulayan Gürses, "Ülkemiz kadınları Kurtuluş Savaşı'nda da büyük mücadele vermişlerdir. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız onların binde biri olamaz ama bir dayanışma örneğidir. Belediye Başkanımız iyi çalışıyor. Biz de ucundan tutabilir miyiz diye, ne yapabilirsek, üstümüze düşen neyse yapmaya çalışıyoruz. Şimdi işte maske yapmaya başladık. Hep berabersek biz bir şeyler yapabiliriz. Her şeyi belediyelerden, ülkeyi yönetenlerden beklemenin yanlış olduğunu artık insanlar öğrenmiştir. Hele ki bu virüsle birlikte daha çok iyi öğrenmiştir. Para, pul, makam hepsi herkes için çok gerilerde kaldı" diye konuştu.

"Bence artık dünya başka dönecek"

Bu virüsten insanların çok ders çıkaracağını vurgulayan Gürses, "Bence artık dünya başka dönecek. İnsanlar bundan sonra kendilerine katabileceklerini düşünecekler, ne alabileceklerini değil. Bu nedenle biz de maske üretmeye çalışıyoruz. Benim 96 yaşımdaki annem de yaşamaktan onur duyduğu ülkesinde 'neyin ucundan tutabilirim, ben de sana yardım edeyim' dedi. Sağolsun maskelerin lastiklerini kesiyor ve diktiğimiz maskelerin iplerini temizliyor. Elinden geldiği kadarıyla bu işleri yapmaya çalışıyor. Bütün lojistik desteğimizi sağolsun belediye başkanımız veriyor. Şu ana kadar 500'e yakın maske diktik. Daha malzeme geldiği kadarıyla da, gücümüz de yettiği kadar dikmeye devam edeceğiz. Bizim ülkemizin kuruluşunda kadınlarımız ne zorluklar vermiştir. Cepheye cephane taşıyan kadınlarımızın yaptığı işin yanında bizim yaptığımız nedir ki. Sadece çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sokağa çıkma şansımız yok, yaşımız geçti. Zaten çıkılmaması gerekiyor. Biz yaşlandık ama gençlerimizin de çıkmaması lazım. Bu virüs bizi teğet filan geçmeyecek, delip geçecek. Çünkü dünya bunun örneğini yaşıyor. Bizim biyolojik olarak farklılığımız yok. O yüzden herkes dikkatli olmalıdır. Herkesin kendi kendini koruyup, kendini kollayıp, toplumu kollaması lazım. Herkesin evinde oturup, neyin ucundan tutabilirim, acaba nasıl yardımcı olabilirimi düşünmesini istiyorum" dedi.

"Benim de bir katkım olsun istedim"

Mediha Erdener ise 96 yaşında olduğunu ve bu ülkede birçok şeyi gördüğünü söyledi. Elinden gelse çok iş yapacağını vurgulayan Erdener, "Bu tür hastalıkları filan görünce dayanamıyorum. Çok iş yapmak istiyorum ama yaşımdan dolayı yerinden kalkamıyorum ki bir şey yapamıyorum. Bugün Asiye'nin diktiği maskelerde benim de bir katkım olsun diye onun lastiklerini, ipliklerini kesiyorum. Elimden bu geliyor. İnsanlar bu ülke için çalışsınlar, bu vatanı hep birlikte kurtarsınlar. Evde durup, boş işlerle uğraşmasınlar. Keşke elimden gelse ben nasıl çalışırım. Şurada ufak bir katkım olmasına rağmen mutlu oluyorum. Bunları yaptığım zaman duygulanıyorum" ifadelerini kullandı.

96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış

Kaynak: İHA

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96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış
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