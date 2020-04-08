96 yaşında korona virüsü yendi
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Samsun, 3. Sayfa

96 yaşında korona virüsü yendi

96 yaşında korona virüsü yendi Korona virüs testi pozitif çıkan 96 yaşındaki dede, 11 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek taburcu oldu.

08.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:48

96 yaşında korona virüsü yendi

SAMSUN - Korona virüs testi pozitif çıkan 96 yaşındaki dede, 11 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek taburcu oldu.

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki Kasım Akyüz, 20 Mart'ta eşinin cenaze törenine katılanlardan korona virüs kaptı. Ailesi cenazeye katılanlardan bir kişide virüs ortaya çıkması üzerine babalarını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek tahlil yaptırdı. Yaşlı adamın tahlilleri pozitif çıktı ve korona virüs taşıdığı tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Kasım Akyüz, 11 günlük tedavisinin ardından virüsü yenmeyi başardı ve sonuçları bu kez negatif çıktı. Bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olan Kasım Akyüz, herkese teşekkür etti.

Babasının korona virüsünü yenmesinden dolayı hastane personeline teşekkür eden Yusuf Akyüz yaptığı açıklamada, "Annem 20 Martta'ta vefat etti. Onun cenazesine yakınlarımız gelmişti. Cenazeye katılan birinde virüs tespit edildi. Onun üzerine biz de hastaneye başvurduk. Erken geldik ve erken teşhis gerçekten fayda verdi. Babam hiçbir rahatsızlık yaşamadı. Babam 96 yaşında olmasına rağmen burada nefes darlığı ve ateşi olmadan 27 Mart'ta hastaneye yattı ve bugün taburcu oldu. İlaçların ve doktorların çok büyük önemi var bana göre. Sağ olsunlar, hepsinden çok memnunuz. Taburcu olduk, evimize gidiyoruz" dedi.

Akyüz, "Babamın sonuçları hastaneye gelince kovit-19 pozitif çıktı. Tedaviden sonra negatif çıktı ve evimize gidiyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

96 yaşında korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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96 yaşında korona virüsü yendi
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