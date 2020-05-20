96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar araçlarıyla yollara döküldü 96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar araçlarıyla yollara döküldü 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.

96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaşlar araçlarıyla yollara döküldü

BURSA - 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.

96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde altıncı kez uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından İnegöllü vatandaşlar her hafta olduğu gibi bu haftada yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.

Kaynak: İHA