96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu
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96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu

96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.

96 saatlik kısıtlama sona erdi, vatandaş sokağa koştu
20.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:40

96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.

96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde altıncı kez uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından İnegöllü vatandaşlar her hafta olduğu gibi bu haftada yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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