95 yıllık Nutuk ve savaş haritaları Kepez'de sergilendi

SAKARYA (DHA) - ANTALYA'nın Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık 'Nutuk' ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1'inci İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritasını sergiledi. Saat 09.05'te sergilenen eserler, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1'inci İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritasını, saat 09.05'te sergiye açtı. Orijinal Nutuk'un ilk sayfasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hat sanatında İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kufi tarzda matbusu dikkat çekerken, Atatürk yine ilk satırda, '1335 (1919 Miladi) tarihinin Mayısın 19'uncu gününde Samsun'a çıktım' ifadelerine yer veriyor. Eserin devamında ise Atatürk, devletin ve ülkenin o dönemki koşullarından söz ediyor.

Cumhuriyet tarihinin önemli eserleri, kütüphane ziyaretçilerinden ilgi gördü. Kütüphaneye gelenler, orijinal Nutuk ile savaş haritalarını inceledi.