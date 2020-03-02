95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor
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95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor

Bursa'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki alzheimer hastası adamı arama çalışmaları devam ediyor.

02.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:00
95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor

'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden alınamayan 95 yaşındaki alzheimer hastası adamı arama çalışmaları devam ediyor.


Olay, 29 Şubat Cumartesi günü Bursa'nın ilçesinde yaşandı. ezanında Çırpan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 95 yaşındaki Emin Kaynak, hemen başlayan arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.


Yaşı adamın yakınları evden çıkmadan önce üzerinde kahverengi takım elbise ve siyah şapka olduğunu söyledi. Aile, vatandaşlardan yardım beklerken, emniyet ekipleri tarafından da arama başlatıldı. Yaşlı adamın kısa sürede bulunması için çaba harcanıyor. Emin Kaynak'ı görenlerin hemen emniyet ekiplerine bildirilmeleri istendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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