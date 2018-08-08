95 Yaşındaki Kadın Tarlada Çalışıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Fatma Balcılar, ilerleyen yaşına rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor.

Kaymakçı Mahallesi'nde oğluyla yaşamını sürdüren Balcılar, her gün sahip oldukları salatalık tarlasına gidiyor. Balcılar, tarlanın bakımını yapıyor, salatalık topluyor.

Yaşına ve sıcak havaya rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Balcılar, kendisini tarlada görenlerin de ilgisini çekiyor.

- "Cumhuriyet kadını" olarak tanınıyor

Fatma Balcılar, 29 Ekim 1923 tarihinde doğduğu için mahallede "cumhuriyet kadını" olarak tanınıyor.

Üç çocuğu ve altı torunu olan Balcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun ömrünü çalışmaya borçlu olduğunu kaydetti.

Yaz kış tarla ve bahçe işleriyle uğraştığını ifade eden Balcılar, "Çalışmak beni genç ve zinde tutuyor." dedi.

Şakir Balcılar ise annesinin yorulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktararak, "Yaz aylarında sıcağın 41-42

dereceye çıktığı bugünlerde bile salatalık tarlasına girerek bizlerle birlikte çalışıyor. Adeta gençlere taş çıkartıyor." ifadelerini kullandı.