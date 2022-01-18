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95 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu

95 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tek başına yaşayan 95 yaşındaki yaşlı adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde tek başına yaşayan 95 yaşındaki yaşlı adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan ve birkaç gündür ailesi tarafından haber alınamayan İsmail Çağdaş (95), evinin banyosunda cansız şekilde bulundu. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çağdaş'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

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