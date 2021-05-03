95 kişi, 279 bin lira ceza yedi
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95 kişi, 279 bin lira ceza yedi

95 kişi, 279 bin lira ceza yedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı uygulanan tedbirler ve kısıtlamalara uymayanlara 95 kişiye 279 bin lira cezai müeyyide uygulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı uygulanan tedbirler ve kısıtlamalara uymayanlara 95 kişiye 279 bin lira cezai müeyyide uygulandı.

Merzifon'da 01 Nisan ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında korona virüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara riayet etmeyen 95 kişiye idari para cezası uygulandı. Aynı süreç içerisinde kapalı olması gereken 4 işyerine uyarı yapıldı. Toplamda 1 ay boyunca 279 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler sıkı tutuluyor

Korona virüs nedeniyle ilçe genelinde denetimler sıkı tutuluyor. Polisler, belirlenen uygulama noktalarında araçları ve vatandaşları durdurarak muafiyet belgesi soruyor. Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de uygulama noktalarında incelemelerde bulunuyor. Kaymakam Demirkale, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tam kapanma süresince sıkı denetim yapılacağını ve muafiyetlere suiistimal verilmemesi için denetimlerin süreceğini ifade etti. - AMASYA

95 kişi, 279 bin lira ceza yedi
95 kişi, 279 bin lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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