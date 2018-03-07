940 Gram Bonzai ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da polisle girdiği kovalamaca sonucunda 2 ayrı paket halinde toplam 940 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Koyun, tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak suçlarına yönelik yaptığı çalışmada bir otomobilden inerek kaçan şüpheli fark etti. Harekete geçen ekipler kısa süre kovalamaca sonrasında şüpheli Oğuzhan Koyun'u 2 ayrı paket halinde toplam 940 gram bonzai ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Samsun