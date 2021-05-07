'94 YIL' KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN GASPÇI YAKALANDI
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'94 YIL' KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN GASPÇI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 2005 yılında gerçekleştirdiği gasp suçundan kesinleşmiş 94 yıl hapis cezası bulunan İlhan E. (45) yakalandı.

İstanbul'da 2005 yılında gerçekleştirdiği gasp suçundan kesinleşmiş 94 yıl hapis cezası bulunan İlhan E. (45) yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyon sonucunda Kartal da ikamet ettiği tespit edilen şüpheli İlhan E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, 2005 yılında İstanbul'da işlediği bıçak yardımı ile gasp ve yağma suçlarından kesinleşmiş 94 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'94 YIL' KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN GASPÇI YAKALANDI
'94 YIL' KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN GASPÇI YAKALANDI
'94 YIL' KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN GASPÇI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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