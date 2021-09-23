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94 Yaşındaki Kore Gazisini Sevindiren Ziyaret

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94 Yaşındaki Kore Gazisini Sevindiren Ziyaret

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 94 yaşındaki Kore gazisi Zeki Koreli'yi evinde ziyaret etti.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 94 yaşındaki Kore gazisi Zeki Koreli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki evinde Koreli'yi Başsavcı Ünal Bingül ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Adalet Komisyon Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ile personeli de ziyaret etti.

Başavcı Bingöl, yaptığı konuşmada, vatan, millet, devlet uğruna gazilik mertebesine erişmiş Kore gazisi Zeki Koreli'yle tanışmaktan onur ve şeref duyduğunu söyledi.

Ziyaretin kendisi için unutulmayacak bir anı olduğunu belirten Bingül, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu güzel vatanda yaşıyoruz. Allah'ım onlara sağlıklı uzun ömürler versin. Biz onları örnek alarak bu vatan için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koreli, "Unutulmadığımızı hissettik. Teşekkür ederim." ifadesini kulandı. Bingül, Koreli'ye Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi. - MUĞLA

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