94 yaşındaki Hüseyin dede anlattı: Binanın girişinde yakınlaştık. '5'inci kata çık geliyorum' dedi.

AVCILAR'da yaşayan 94 yaşındaki Hüseyin Ç., kahvedeki arkadaşlarına yolda yürürken bir kadının yanına geldiğini, birlikte yürüdüklerini, eve gitme teklfini kabul ettiğini ama kadının kendisini gönderdiği eve gelmediğini anlattı. Arkadaşlarının uyarısıyla ceplerini kontrol eden Hüseyin dede soyulduğunu fark etti. Hüseyin Ç, çağrılan polis ekipleri tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifade verdi. Olayı anlatan Hüseyin dede, Merkez Mahallesi'nde her zaman olduğu gibi vakit geçirmek üzere kahvehaneye gitmek üzere evden ayrıldığını, yolda yanına yaklaşan 60 yaşlarında bir kadının kendisiyle konuştuğunu, evli olup olmadığını sorduğunu söyledi.

5'NCİ KATA ÇIK GELİYORUM

Konuşma sırasında kadına, eşinin birkaç yıl önce öldüğünü söylediğini belirten Hüseyin Ç, "Bana yakınlık göstererek 'Benim bir yerim var, geliyor musun' dedi. Birlikte yürüdük. İlerideki bir binanın kapısının önünde durdu. Kapı açıldı, içeri girdik. Binanın girişinde yakınlaştık. Bana "5'inci kata çık, geliyorum" dedi. Çıktım, bir süre bekledim, gelen olmayınca binadan çıkıp, kahveye gittim. Başımdan geçeni anlattım. Bana 'Soyulmuşsundur' dediler. Hemen elimi cebime attım. Hırsız çalmasın diye geceleri evimde yastığımın altına, gündüzleri iç cebime sakladığım param yoktu" dedi.

Maaşının yanı sıra bir miktar birikimi olan Hüseyin Ç. "85 tane önünde 2, arkasında sıfır olan param vardı. Yiyeceğim para ayrı cebimdeydi, o duruyor" dedi. Hüseyin Ç.'nin şikayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.