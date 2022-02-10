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94'üncü Oscar Adayları Açıklandı

DailyMotion.com - Güncel
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Jane Campion'un yönettiği gotik kovboy filmi The Power of the Dog, 94'üncü Oscar ödüllerinde 12 dalda adaylığa layık görüldü.

Jane Campion'un yönettiği gotik kovboy filmi The Power of the Dog, 94'üncü Oscar ödüllerinde 12 dalda adaylığa layık görüldü. Bu yıl video akış hizmeti sunan şirketler Hollywood'un en prestijli ödülü olan Oscar'larda daha önceki yıllara kıyasla en yüksek sayıda adaylık aldı.

DailyMotion.com - Güncel

Hollywood, Güncel, Haberler

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