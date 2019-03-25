AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti belediyeciliğinin şehirlerin fiziki sorunlarına ve taleplerine projeler üreten ama aynı zamanda gönüller kurmayı en önemli işi olarak gören bir anlayış olduğunu belirterek, "Bu anlayışı 1994'e dayandırıyoruz, 94 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlere vurgu yapıyoruz ve bu seçim döneminin de merkezine bunu oturttuk çünkü 94 ruhu çok önemli." dedi.

Cumhur İttifakı'nın hafta sonu Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen mitinglerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her mitingin oldukça görkemli geçtiğini söyledi.

Karaaslan, İstanbul mitingindeki coşkunun gözleri kamaştırdığını belirterek, "Biz en son 7 Ağustos mitingini hatırlıyoruz bu şekilde. Şimdi Cumhur İttifakı'na verdiği desteği bir kez daha en güçlü şekilde gösterdi. Fakat aynı coşku, aynı büyük ve güçlü katılımlar Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizde de gerçekleşmektedir." diye konuştu.

Seçim atmosferine işaret eden Karaaslan, "Mitinglerin sesine kulak verdiğimizde, sokağın sesine kulak verdiğimizde, vatandaşlarımızın ne dediğini dikkatle dinlediğimizde 31 Mart'la ilgili çok önemli mesajlar var ve bu mesajlar göstermektedir ki vatandaşlarımız vizyondan yana, güçlü hedeflerden yana, çalışma azminden yana, hakikaten ekip işinden yana oylarını kullanacaklar ve bu bizi her kulvarda öne geçiriyor." ifadesini kullandı.

"94 ruhu çok önemli"

AK Parti belediyeciliği ruhunun 1994 yılına dayandığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliği şehirlerin fiziki hayatına, taleplerine ve beklentilerine, altyapı sorunlarına projeler üreterek katkı veriyor. Aynı zamanda bizim en önemli icraatımız ya da en önemli işimiz dediğimiz gönüller kurmak, gönüller arasında kurulmuş köprüleri sağlamlaştırmak ve asla gönüller kırmamak üzerinden devam eden bir anlayış. Bu anlayışı 1994'e dayandırıyoruz, 94 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlere vurgu yapıyoruz ve bu seçim döneminin de merkezine bunu oturttuk çünkü 94 ruhu çok önemli. 94'teki bu ruh, 2001'de AK Parti'mizin kurumsallaşmasıyla birlikte bütün Türkiye'ye yayıldı ve arkasından gerçekleşen hem yerel hem genel seçimlerde artarak devam etti ve bugün aslında geçmişe dönüp baktığımızda oradaki en önemli değerlerimize atıfta bulunarak onları hala en güçlü şekilde sahipleniyoruz."

Karaaslan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ayvacık ve Terme ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA