Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 15 ilde yapılan taksi uygulamasında, ilgili kanunlar kapsamında 933 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne 237 bin 327 lira para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticari taksi ve şoförlerine yönelik dün 15 ilde, 846 noktada es¸ zamanlı olarak 2019 yılının ilk taksi uygulaması yapıldı.

I·stanbul, Ankara, Antalya, I·zmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Mugˆla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskis¸ehir'deki uygulamalara, 694 ekipte görevli 2 bin 137 personel katıldı.

Ekiplerce denetlenen 6 bin 76 taksiden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 8 arac¸ sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 lira, bir arac¸ s¸ofo¨ru¨ne gu¨zergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 lira, 6 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre ac¸mamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmekten bin 920 lira, 4 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸mekten 612 lira ceza kesildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 22 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre bulundurmamaktan 10 bin 736 lira, 59 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre kullanmamaktan 28 bin 792 lira, 19 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne arac¸tan c¸o¨p atmaktan 2 bin 52 lira, 71 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16 bin 685 lira, 35 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne kırmızı ıs¸ık ihlalinden 8 bin 225 lira, 469 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne emniyet kemeri takmamaktan 50 bin 652 lira, 6 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne trafiği tehlikeye du¨s¸u¨recek s¸ekilde s¸erit degˆis¸tirmekten 6 bin 12 lira, bir arac¸ s¸ofo¨ru¨ne alkollu¨ arac¸ kullanmaktan bin 2 lira ve 125 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne digˆer konulardan 86 bin 277 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada bir kişi go¨zaltına alınırken 35 kişi hakkında adli ve idari is¸lem yapıldı.

Ekiplerce uygulamalar sırasında aranan bir arac¸ bulundu, biri hırsızlıktan olmak u¨zere iki aranan kişi yakalandı.

Eksiklik ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle 94 arac¸ trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 202 gram eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele gec¸irildi.

İçişleri Bakanlığınca konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tu¨rk polis tes¸kilatının, vatandas¸ların gu¨ven ve huzur ortamı ic¸inde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü c¸alıs¸malarının bugu¨ne kadar oldugˆu gibi bundan sonra da su¨rdu¨rüleceği vurgulandı.

Açıklamada, bazı taksi s¸ofo¨rlerinin, kısa mesafe, c¸ok uzun mesafe ya da olumsuz hava kos¸ullarında veya trafigˆin yogˆun oldugˆu saatlerde yolcu almadıgˆı, 'bozuk para yok' gibi bahanelerle o¨deme konusunda sorun c¸ıkardıgˆı, o¨zellikle yabancı turistler ve farklı s¸ehirlerden gelen vatandas¸ların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilip ulas¸ım gu¨zergahını uzatarak yolculardan yu¨ksek u¨cret talep ettigˆinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan, pazarlık usulu¨yle taksimetre kullanmaktan imtina edildiği, arac¸ ic¸erisinde yu¨ksek sesle mu¨zik dinlendigˆi, seyir halinde cep telefonu ile oyun oynandıgˆı tespitlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bazı taksi şoförlerinin uzun su¨reli yu¨ksek sesle konus¸arak yolcuları rahatsız ettigˆi, arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸tigˆi, alkollu¨yken arac¸ kullandıgˆı, uygunsuz tutum ve davranıs¸larda bulundugˆu, aracı mevsim kos¸ullarına go¨re bakımlı ve temiz kullanmadıgˆı, vatandas¸larımızdan gelen talep ve s¸ikayetlerden anlas¸ılmıştır." denildi.

Kaynak: AA