93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı Oyunu kullanmak için Ayvalık'tan geldiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı.
93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
Oyunu kullanmak için Ayvalık'tan geldi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen 93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı. Güçlükle yürüyen Şerife Nine'ye oy kullanma kabinine görevliler tarafından götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Kandilli İlkokulu'nda Ayvalık'taki tatilinden oy kullanmak için İstanbul'a gelen 93 yaşındaki Şerife Anamoda'da yer aldı. Anamoda torununun ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullanacağı kabine götürüldü ve oy pusulasında seçimini yapan 93 yaşındaki Anamoda daha sonra sandık başında duasını ederek oyunu kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri