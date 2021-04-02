93 yaşındaki Kore gazisi 67 yıl sonra madalyasına kavuştu
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93 yaşındaki Kore gazisi 67 yıl sonra madalyasına kavuştu

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
93 yaşındaki Kore gazisi 67 yıl sonra madalyasına kavuştu

Ordu'da yaşayan Kore gazisi 93 yaşındaki İsmail Palakcı'ya 67 yıl sonra gönderilen madalya ve berat, düzenlenen törenle takdim edildi.

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Ordu'da yaşayan Kore gazisi 93 yaşındaki İsmail Palakcı'ya 67 yıl sonra gönderilen madalya ve berat, düzenlenen törenle takdim edildi.

Altınordu ilçesinde yaşayan İsmail Palakcı, Teknik Astsubay olarak katıldığı Kore savaşının ardından memleketine döndü. Burada yaşamını sürdüren Palakcı'ya gazilik maaşı bağlandı.

Ancak aradan geçen süre içerisinde gazilik madalyasını alamayan İsmail Palakcı için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi harekete geçti. Dernek yetkilileri, Palakcı'nın madalya talebini Güney Kore Büyükelçiliğine iletti. Büyükelçilik, gazilik maaşı alan ve Kore'de savaşan Palakcı'nın bu talebini kabul ederek madalyayı kendisine gönderdi. Palakcı, 67 yıl sonra madalyasını Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya'nın elinden aldı.

Evde düzenlenen programla kahramanlık madalyasına kavuşan Palakcı, AA muhabirine, "Gönderilen bu madalya ve uzun süre sonra hatırlanmak çok memnun etti beni. 67 yıl sonra gelen madalya beni duygulandırdı çok mutlu oldum." dedi.

24 günde gemiyle Kore'ye gittiklerini ve bir yıl burada kaldıktan sonra geri döndüklerini anlatan Palakcı, Kore savaşında başarıyla kendisine verilen vazifeyi yerine getirdiğini ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya ise Kore hükümetinin göndermiş olduğu madalyayı onurla ve gururla İsmail Palakcı'ya takdim ettiklerini aktararak "Kendisi bir komutandır ve bunu defalarca hak etmiştir. Kore hükümeti madalyanın yanı sıra beratı da göndermiştir. Onu da kendisine taktim ettik. Türk'ün kahramanlığı her yerde olduğu gibi Kore'de de taçlanmıştır." diye konuştu.

İsmail Palakcı'nın Kore'de 1 yıl kaldığını ifade eden Gümüşkaya, "Kendisi daha sonra ülkemize döndü ama madalyası kendisine ulaşmamıştı. 67 yıl sonra Kore hükümetinin ve bizim de talebimizle göndermiş olduğu madalya sahibine teslim edilmiştir. Bu durum bizleri ve kendisine onur ve gurur vermiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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