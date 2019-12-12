93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi
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93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Sevinç, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

12.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:20
93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi

'nin ilçesine bağlı köyünde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Sevinç, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.


Gece saatlerinde çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı. Yapılan ihbar sonrası köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde yapılan aramada yaşlı kadının cesedi bulundu. Ayşe Sevinç'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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