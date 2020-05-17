93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor
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93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, emekli maaşının bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Bağ-Kur emeklisi, ilçenin eski kadın bakkallarından 93 yaşındaki Nesibe Yılmaz, tek geliri emekli maaşı olmasına ve kirada oturmasına rağmen hayırsever kişiliğiyle ön plana çıkıyor.

93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor
17.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:39

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, emekli maaşının bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Bağ-Kur emeklisi, ilçenin eski kadın bakkallarından 93 yaşındaki Nesibe Yılmaz, tek geliri emekli maaşı olmasına ve kirada oturmasına rağmen hayırsever kişiliğiyle ön plana çıkıyor.

Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki yerleşim merkezinin en eski kadın bakkalı olan emekli Nesibe Yılmaz'ın adresine yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Beyşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan öğretmenler maaşını getiriyor. Nesibe Yılmaz, emekli maaşını evine getiren öğretmenlere teşekkür ederek, maaşının 500 liralık kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istediğini söyledi. Vefa destek grubu görevlileri ise, Nesibe Yılmaz'ın bu isteğini yerine getirdikten sonra banka dekontunu teslim etti.

"Askeri çok severim her gün dua ederim"

Emekli maaşının bir kısmını, "Bu yaşta ben ne yapacağım bu parayı, benim arkamdan bir şey verenim olmaz" diyerek hayra dağıttığını aktaran Nesibe Yılmaz, "Ben elimle gereken yerlere veririm. Fitre, zekat, sadaka, tutamadığım oruç parası, lazım olanlara bugüne kadar verdim Allah kabul etsin. Askeri çok severim, her gün dua ederim, ağlarım namazlarımı kıldığında. Askerlerimiz kırılıp gider, Allah kurtarsın askerlerimizi. Maaşımdan lazım olursa okul aile birliğine veririm, Mehmetçik Vakfı'na da maaşımdan 500 lirasını verdim. Allah kabul etsin" diye konuştu.

Masrafı fazla olmadığı için parasının belli bir kısmını hayra dağıttığını ve maaşını yetirmeye çalıştığını vurgulayan Yılmaz, ev kirası, elektrik ve su parası ile evine odun kömür koyanların parasını da verdikten sonra parasının kalan kısmıyla geçinmeye çalıştığını kaydetti. Dinçliği ile dikkat çeken Yılmaz, tek başına yaşamanın zor olmasına rağmen ve yaşına rağmen yemeğini oturduğu yerden yaptığını, abdest alıp namazını kılabildiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun. Sağ olsun getir götür işleri için yardım edenimiz de oluyor" dedi.

Yeşildağ merkezde uzun yıllar ticaret yaptığını, en son yöreye bakkal olarak hizmet verirken devletin kendisini Bağ-Kur'dan emekli ettiğini anlatan Yılmaz, "Emekli olalı 50 sene oldu. Emekli olduğumda 40 lira verdiler, ondan sonra maaşım yükseldi. Allah razı olsun devletimizden zeval vermesin. Bağ-Kur'umu yıllarca ödedikten sonra iyi kötü bizi emekli ettiler. Bağ-Kur'u çıkarandan ve beni Bağ-Kur'lu edenin kabri cennet olsun. Öyle olmasa idi benim şimdi bir şeyim yok. Bir o emekli maaşım var. Bekarım ben, hiç evlenmedim" diye konuştu.

Yaşlı teyzenin her ihtiyacına yetişen, yardımcı olan Yeşildağ Mahallesi sakinlerinden Osman İltar da, Nesibe Yılmaz'ın köyün eski bir tüccarı olarak en eski bakkallarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Kereste ticareti yapmış. Türkiye'nin her yerinden oyuncak getirip satmış. En son da bakkallık yaparken emekli olmuş. Çok becerikli bir teyzemiz. 93 yaşında, köyde herkesin sevdiği, saydığı, değer verdiği bir büyüğümüz. Elimizden geldiği kadar ben ve birkaç arkadaşım yardım ediyoruz, ihtiyaçları neyse bakkaldır, şudur budur. Köyümüzün çınarı diyelim, son çınarı en yaşlılarından. Bütün Beyşehir ve Konya havalisinde eskilerin hatta günümüzde bile herkesin tanıdığı değerli bir esnaf" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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