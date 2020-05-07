93 yaşında korona virüsünü yendi alkışlarla taburcu oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, korona virüsü yenen 93 yaşındaki Fatma Karakaş alkışlarla taburcu oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, korona virüsü yenen 93 yaşındaki Fatma Karakaş alkışlarla taburcu oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüsünü yenen kişi sayısı her geçen gün artıyor. Hendek ilçesinde yaşayan kronik rahatsızlıkları bulunan 93 yaşındaki Fatma Karakaş korona testinin pozitif çıkması sonrasında Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 17 gün süren tedavi sonrasında Karakaş, salgını yendi. İyileşen Fatma Karakaş alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA