93 Harbi" Şehitleri Aziziye Tabyası'nda Anılacak

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli kalesi konumundaki Erzurum'da, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 141'inci yılında şehitlerin anılması ve ecdada saygı amacıyla muharebenin yaşandığı Aziziye Tabyası'na yürüyüş gerçekleştirilecek.

Kentte, Erzurum Valiliği öncülüğünde, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Ayazpaşa Camisi Müezzini Abdullah Efendi'nin sabah namazı sonrası cami minaresine çıkıp okuduğu sela ve yaptığı çağrının ardından halkın bir araya gelip Aziziye Tabyası'na koşarak Ruslar ile savaşan Türk askerine yaptığı yardım sayesinde düşman askerini yenmesinin yıl dönümünde "ecdada saygı" yürüyüşü düzenlenecek.

Bu çerçevede kentteki camilerden okunacak selalar sonrası sabah namazı vakti camilerin önünde bir araya gelecek Erzurumlular, 9 Kasım Cuma günü ellerinde Türk bayrakları ile Karskapı Şehitliği'ni ziyaret edip, ardından Aziziye Tabyası'na yürüyecek.

Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edileceği tabyalardaki anma programında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziziye Zaferi'nin doğu cephesinde kazanılan en önemli başarı olduğunu söyledi.

Topyekun mücadele yapılmasının 141 yıl önceki zaferin en önemli özelliği olduğunu ifade eden Küçükuğurlu, "Hem asker hem de halkın birlikte hareket etmesi, Aziziye Zaferi'nin önemini ve değerini arttırmıştır. Bu başarı sayesinde Erzurum Kalesi savaş yoluyla düşmana teslim edilmedi." diye konuştu.

Prof. Dr. Küçükuğurlu, zaferle ilgili askeri arşivden çıkan belgelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Zaferden hemen sonra Sultan 2. Abdulhamit, 'Haysiyetli ve onurlu Erzurum ahalisine' başlıklı bir teşekkür yazısını Erzurumlulara göndermiştir. Bunun üzerine Erzurumlular da 2. Abdulhamit'e cevabi bir teşekkür telgrafı göndermişlerdir. Böylece yapılan araştırmalar sonucunda 2. Abdulhamit'in biri Aziziye Zaferi öncesi, diğeri ise zafer sonrasında olmak üzere Erzurumlulara iki telgraf gönderdiği ortaya çıkmıştır."