93 Harbi Şehitleri anısına Palandöken'e zirve tırmanışı

12.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:17

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine, '93 Harbi Şehitleri anısına tırmanış gerçekleştirildi. Tırmanışa katılan sporculara liderlik eden Türkiye Dağcılık Federasyon (TDF) Başkanı Ersan Başar, şehitler anısına zirvede dua edeceklerini söyledi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de 10 Ocak günü başlayan 'Palandöken Outdoor Festivali'nin üçüncü gününde, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanlar anısına tırmanış düzenlendi. Saat 10.00'da Palandöken'in 2 bin 150 rakımındaki 'gondol lift'in bulunduğu bölümde toplanan 23 tur kayakçısı ile 23 dağcı, yürüyüş için son hazırlıklarını tamamladı. Tırmanış öncesi kısa bir açıklama yapan TDF Başkanı Ersan Başar, "93 Harbi ve Allahuekber şehitlerini anmak için yürüyüş gerçekleştiriyoruz. 23 kişi kayaklarıyla, 23 kişi yürüyerek zirveye ulaşacağız. Zirvede şehitlerimizin ruhunu anacak ve bugüne kadar vatan uğruna şehit olan herkesin ruhuna dua edeceğiz" dedi.Kırgız şapkası ve dadaş elbisesiyle tırmanışa katılan Salih Zorlu (65), sporcularla birlikte Palandöken'in zirvesine yürüdü. 2 bin 600 metreye ulaşan sporcular, burada dev Türk bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan sporcular, zirve yolculuklarına devam etti.

Kaynak: DHA