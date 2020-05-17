93 Harbi şehitleri anıldı
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93 Harbi şehitleri anıldı

93 Harbi şehitleri anıldı Şehitler anısına Kura nehrine karanfil bırakıldı Osmanlı-Rus Savaşının 143. yılında 93 Harbi şehitleri anısına Kura nehrine karanfil bırakıldı.

93 Harbi şehitleri anıldı
17.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:03

93 Harbi şehitleri anıldı

Şehitler anısına Kura nehrine karanfil bırakıldı

ARDAHAN - Osmanlı-Rus Savaşının 143. yılında 93 Harbi şehitleri anısına Kura nehrine karanfil bırakıldı.

Ardahan Belediyesince, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Ardahan'a giren Rus ordusu ve beraberlerindeki Ermeni birlikleri tarafından canlı canlı yakılarak şehit edilen Tükler için "93 Harbi Şehitlerimizi" anma programı düzenlendi.

"93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşının 143. yılı münasebetiyle düzenlenen, 93 harbi şehitlerini anma programı çerçevesinde Tarihi köprüde ilk mücadeleyi veren ecdat yad edilerek, Kura nehrine karanfil bırakıldı.

Karanfillerin Kura nehrine bırakılması sonrasında açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bundan tam 143 yıl önce bizim büyüklerimiz, Rusların Anadolu'ya açmış olduğu savaşta o zaman tahta olan ve şimdi demirden olan bu köprünün üzerindeyiz. 143 yıl önce 93 harbi olarak bilinen ve Ardahan'ın ilk işgal acısını yaşadığı günlerin yıl dönümünde bugün anmak için buradayız. 93 harbi tarihimizde en büyük yıkımlara yol açmıştır.

24 Nisan 1877'de Rusların Arpaçay'da sınır geçmesiyle başlayan 93 Harbinde; Ramazan tabyası ve Demir ulu tabyalarının düşmesinin ardından şehirde büyük bir panik başlamıştır. Ruslar şehre girmeden evvel şehirden çıkmak isteyen ahali ve askerlerimiz kura köprüsüne hücum etmişlerdir. Şavşat'a gitmek üzere yola çıkan atalarımız köprüden geçerken üzerlerine düşen bir top mermisi sonucu köprüyle birlikte havaya uçmuştur."

Demir, "Biz burada savaşların, işgallerin sivillere, kadınlara, çocuklara nasıl bir acı bıraktığı ve en büyük çileyi sivillerin yaşadığını izah etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

93 Harbi şehitleri anıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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