Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Sivrice koyu ile Arıklıaltı mevkilerinden iki ayrı grubun lastik botlarla denize açıldığını belirledi.

Söz konusu bölgelere düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA