92 yaşındaki Covid-19 hastası alkışlarla taburcu oldu
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92 yaşındaki Covid-19 hastası alkışlarla taburcu oldu

06.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:39

92 yaşındaki Covid-19 hastası alkışlarla taburcu oldu -92 yaşında korona virüs hastalığını yenmeyi başaran Mukaddes Adıyaman: -"Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim.

92 yaşındaki Covid-19 hastası alkışlarla taburcu oldu

-92 yaşında korona virüs hastalığını yenmeyi başaran Mukaddes Adıyaman:

-"Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim. Çok şükür sağ salim gidiyorum"

İZMİR - İzmir'de korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman, alkışlarla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Adıyaman, "Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim. Çok şükür sağ salim gidiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan 4 çocuk ve 7 torun sahibi 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman, 14 Nisan tarihinde ateş ve öksürük şikayetleri ile Özel İzmir Egepol Cerrahi Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde Covid-19 teşhisi konulan hasta, hemen tedavi altına alındı. Mukaddes Adıyaman, yoğun tedavinin ardından dün alkışlar eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

"İyi ki varlar"

Taburculuğu sırasında kendini çok iyi hissettiğini belirten Adıyaman, "Üstün başarı göstererek beni tedavi eden, emek veren çok değerli hocalarımıza, canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, bütün içtenliğimle teşekkür ederim. İyi ki varlar. Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim. Çok şükür bugün sağ salim evime gidiyorum. Teşhis konulduğunda tabii ki panik oldum. Bu ölüm korkusu değildi. Ben dolu dolu yaşadım ama bu hastalığın ızdırabı var. Önce inanmak, kabullenmek istemedim ama çok şükür el birliği ile başardık. Bana çok titiz davrandılar. Beni hiç ihmal etmediler. Her şey yolunda gitti. Rabbim ne kadar izin verirse o kadar yaşayacağız. Türk hekimlerimize, Türkiye'ye, emek veren bütün yetkililere, canla başla çalışan sağlık ekiplerine, bizim için uykusuz kalan herkese minnet borcum var. Allah razı olsun. Kaderin önüne geçilmez. Yazıldıysa yaşanır ama hastalıktan korkma, geç kalmaktan kork. Ben Allah yolunda bir insanım. 80 sene oruç tutmuş bir anneyim. Evime döndüğümde Allah'tan sağlık, emeği geçenlere ve tüm ülkeye huzur dileyeceğim" diye konuştu.

"Bu mücadelenin galibi Türkiye"

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik de, şunları söyledi: "Mukaddes Hanım, 14 Nisan'da ateş ve öksürük şikayetiyle hastanemize başvurdu. Detaylı tüm incelemesi yapıldı. Covid-19 tanısı ile hastanemize yatırdık. Hastamıza Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen rehberlere göre tedavi uygulandı. Hastamızı artan solunum sıkıntısından ülkemize Sağlık Bakanlığımız tarafından Çin'den getirilen bir ilacı kullanarak kurtardık. Birçok başka ülkede bu ilacın temin edilmesi ve kullanımı sınırlı kaldı. Onu eski sağlıklı yaşantısına katmak için çalıştık ve şimdi sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Bu bir ekip işi. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen pandemi sürecinde, kamu ve özel hastanelerde çalışan bütün meslektaşlarım tek vücut oldu. Ülkemiz, yurt dışındaki birçok ülkeye göre pandemiye karşı hazır durumdaydı. Bu süreç ülkemizde çok daha iyi idare edildi. Görüyoruz ki vakalarımız ve ölüm oranları azalmaya başladı. Bu pandemi ile mücadelenin galibi Türkiye. Birçok ülkeye göre tıbbi donanımı daha fazla, daha güçlü ve deneyimli bir sağlık sitemine sahip olmanın ve bize sunulan olanakları doğru kullanarak 92 yaşında bir hastayı sevdiklerine kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık sistemi ve sosyal politikalarının iyi işlediği düşünülen birçok Avrupa ülkesinde insanlar hastanelere alınamadı, yüksek oranda can kayıpları yaşandı. Bazı ülkelerde ise cenazeler toplu mezarlara gömülmek zorunda kalındı. Ülkemizde bunların hiçbiri yaşanmadı. Ülkemizde Covid 19 nedeniyle sağlık hizmeti sunulmayan tedavi olamayan tek bir hasta bile yok. Bu konuda özel hastaneler ve kamu tarafından yapılan sağlık yatırımlarının bugün ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlıyoruz. Böylesine güçlü bir ülkenin hekimi olmaktan gurur duyuyorum. Pandemi süresince tüm kıstlamalara uyarak işimizi kolaylaştıran memleketimizin bilinçli insanlarını ve cansiperane görev yapan ülkemizin tüm sağlık çalışanlarını kutlar en kısa sürede sağlıklı günlere ulaşmayı dilerim.

92 yaşındaki Covid-19 hastası alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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