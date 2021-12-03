92 yaşında kütüphane kurdu

OSMANİYE (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Nesrin Kurun (92), 68 yıllık hayat arkadaşı merhum Berrattin Kurun'un anısına Osmaniye'deki bir köy okuluna kütüphane yaptırdı. Evinde biriktirdiği kitapları da kütüphaneye bağışlayacağını söyleyen Kurun, eğitim gören öğrencilere her zaman destek olduklarını belirtip, "Bizim hiç çocuğumuz olmadı ama ülkenin farklı yerlerinde çok güzel evlatlarım var" dedi.

Türkiye'nin farklı illerinde ağır ceza hakimi olarak görev yapan ve 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Berrattin Kurun'un adı, Osmaniye'nin Gafarlı köyündeki Gafarlı Şehit Ümit Özerli Ortaokulu'nun kütüphanesinde yaşatılıyor. 68 yıllık hayat arkadaşı adına okula kütüphane yaptıran Nesrin Kurun, cep telefonundan çocukların kitaplarla buluşmasını seyrederken duygu dolu anlar yaşadı. Kurun'un şimdiki hedefi ise evinde biriktirdiği kitapları bu kütüphaneye bağışlamak. Eşi hayattayken çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini ve çok sayıda öğrencinin eğitim giderlerine destek olduklarını anlatan Kurun, bu öğrencilerin başarılarıyla mutlu olduklarını ifade etti. Eğitime destek vermeyi sürdüreceğini anlatan Nesrin Kurun, "Gençlere azıcık ışık tutabildiysem ne mutlu bana. Okuyup aydınlansınlar, hepsinin önü aydınlık olsun inşallah. Evimdeki kitapları da bu kütüphaneye bağışlamak istiyorum" dedi.

Kütüphanenin açılışına katılamayan Kurun, görüntüleri izleyince duygulandığını belirterek, "Açılışı izleyince hem çok mutlu oldum hem de hüzünlendim. Gururlandım. Keşke eşimle beraber yapabilseydik. Ben geçen yıla kadar bavulumu aldığım gibi her yere giderdim. Ağır bir ameliyat geçirdim, artık yürümekte zorluk çekiyorum. Kendim de kütüphanenin açılışında olmak isterdim. Ama orada kızlarım, oğullarım oldu. Hepsiyle birebir görüştük. Eşim adına da konuşuyorum; mutlaka ona da malum olmuştur. Okumayı, okutmayı çok severdi. Yardım edenlerden Allah razı olsun. En önemli şey, gençlerin okumaları. Batıl inançlardan uzaklaşsınlar" diye konuştu.