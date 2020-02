92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

10.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:35

Bu yıl 92'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Töreni'nde, sinemanın en iyileri seçildi. Güney Kore yapımı "Parazit" 4 dalda ödüle layık görülürken, en iyi film ödülünü alan ilk yabancı film oldu.

Akademi Ödülleri Oscar, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parazit, en iyi uluslararası film ve en iyi orijinal senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi film dallarında ödülleri topladı. Geceye damga vuran Güney Kore yapımı film, "en iyi film ödülünü alan ilk yabancı film" olarak da tarihe geçti.

92'nci Oscar Ödülleri'nde kazananlar:

En İyi Film: Parazit

En İyi Uluslararası Film: Parazit

En İyi Orijinal Senaryo: Parazit

En İyi Yönetmen: Bong Joon Ho - Parazit

En İyi Görüntü Yönetmeni: Roger Deakins - 1917

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix - Joker

En İyi Kadın Oyuncu: Renee Zellweger - Judy

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - Marriage Story

En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi - Jojo Rabbit

En İyi Film Müziği: Joker (Hildur Gugnadottir)

En İyi Özgün Şarkı: I'm Gonna Love Me Again - Rocketman - Elton John ve Bernie Taupin

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Bombshell

En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women

En İyi Görsel Efekt: 1917

En İyi Kurgu: Ford vs. Ferrari

En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari

En İyi Ses Miksajı: 1917

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl

En İyi Animasyon: Toy Story 4

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Once Upon a Time in Hollywood

(İHA)

Kaynak: İHA