92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
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92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar'ı kazananlar açıklandı. İşte kazananlar...

10.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:41
92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

6 dalda adaylığı bulunan yapımı Parazit filmi Oscar ödül gecesinin en dikkat çeken filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin aldı.& ; Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. İşte diğer kazananlar...

Kaynak: Snob Magazin

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