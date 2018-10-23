91 Yaşındaki Nine Mantardan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Sinop'ta yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen 91 yaşındaki kadın Samsun'un Bafra ilçesinde tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Erfelek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen Sultan Cihan (91) hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edilen yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN