91 yaşına giren gazeteci Tenten ve 60 yıl önceki İstanbul macerasının görüntüleri

10.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:21

Türkiye'de "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanan 10 Ocak, aynı zamanda dünyanın "en ünlü gazetecisinin" de doğum günü. Belçikalı çizgi roman karakteri Tenten bugün 91 yaşında.



Genç ve meraklı gazeteci Tenten, tüm dünyayı gezdiği ve hatta Ay'a bile çıktığı maceralarına ilk defa 10 Ocak 1929'da Sovyetler Birliği yolculuğu ile başlamıştı. Le Petit Vingtième gazetesinde çizgi roman serisi şeklinde yayımlanan "Tenten Sovyetler'de", o yıllarda kazanacağı ünün belki de farkında değildi. Euronews.com'da Görüntüle