91'LİK HİLMİ DEDE İMMÜN PLAZMAYLA KORONAYI YENDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

91'LİK HİLMİ DEDE İMMÜN PLAZMAYLA KORONAYI YENDİ

İSTANBUL'DA yaşayan 91 yaşındaki emekli öğretmen Hilmi Oral, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

22.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:55

İSTANBUL'DA yaşayan 91 yaşındaki emekli öğretmen Hilmi Oral, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi negatif çıkan ancak akciğer tomografisinde şüpheli bulgulara rastlanan Oral, 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. İlaç ve immün plazma tedavisi ile 35 günün ardından sağlığına kavuşan yaşlı adam, 'Koronavirüs olduğumu öğrenince hayatımın sonunun geldiğini düşündüm. Tedavim bitti taburcu oluyorum, sanırım biraz daha yaşayacağım" dedi.

İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Oral (91), bir ay önce yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alınan Oral'ın koronavirüs testi negatif çıktı. Şikayetleri artarak devam eden yaşlı adamın akciğer tomografisinde ise koronavirüs bulgularına rastlandı. Hastaneye yatırılan yaşlı adam, solunum şikayetleri artınca 2 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi edildi. Yoğun bakım sürecinin ardından immün plazma tedavisi uygulanan Hilmi Oral, 35 günün ardından taburcu edildi.

'HAYATIMIN SONUNUN GELDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Ani gelişen ishal ve yüksek ateş şikayeti yaşadığını belirten Hilmi Oral, "Hastalığın başında durumun ciddiyetini anlamadım fakat koronavirüse yakalandığımı öğrenince hayatımın sonunun geldiğini düşündüm. Etrafıma söyleyecek sözlerim vardı ama kimse karantina nedeniyle yanıma gelemedi. 15-20 gün hiçbir şey yiyemedim. Zamanla yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. 35 gündür burada tedavi altındayım. Burada çok ağır günlerim oldu. O zor günlerin yanından doktorlar ve hemşirelerden de yoğun ilgi gördüm. Hayatımın sonunun geldiğini düşünmüştüm ama sanırım biraz daha yaşayacağım" diye konuştu.

YAŞAM SEVİNCİ VE AZMİ TEDAVİNİN BAŞARILI OLMASINI SAĞLADI

Test sonucu negatif olmasına rağmen tomografi bulguları nedeniyle hastayı tedavi altına aldıklarını ifade eden Başarı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek, "Tomografi bulguları daha kıymetli olduğundan hastayı servisimize yatırdık. Rutin koronavirüs tedavisine başladık. Hastanın ikinci PCR testi sonucu da negatif geldi fakat 3 ve 4'üncü testlerinde hastanın klinik durumu iyice belirginleşti. Son 2 testte sonuç pozitif gelince kesin tanı aldı. Bu süreçte 2 haftalık bir yoğun bakım süreci oldu. Entübasyon sınırından döndüğümüz günler oldu. Hastanın eşlik eden hastalıklarının olmaması, yaşına rağmen genel durumun iyi olması yaşam sevinci ve yaşama azmi tedavinin başarılı olmasını sağladı. Bu süreci birlikte başardık ve bugün hastamızı taburcu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ UYGULANDI

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedavi yöntemi dahilinde Hilmi Oral'a immün plazma tedavisini uyguladıklarını anlatan Uzm. Dr. Şekip Şimşek, 'İmmün plazma öncesinde uygulanan tedavilerde kısmi yanıt almıştık. İmmün plazma ve sonrasında uygulanan destek tedaviler ile koronavirüs negatife döndü. Hastanın klinik durumunda anlamlı düzelmeler gördük. İleri yaştaki kişilerde hastalık kötü seyredecek diye bir algı var. Ancak doğru tedavi ve ilgili bir takiple iyileşmeyecek hasta yok. Hilmi Beyi 35'inci günde taburcu ediyoruz. Son iki testi de negatif çıktı. Hastanın son 5 günlük klinik durumu gayet iyi. Oksijen durumu da gayet iyi. İnşallah sağlıklı şekilde rutin hayatına yönlendireceğiz. Bizim için en büyük mutluluk hastalarımızı sağ salim evine göndermek. Hilmi Bey yaşı nedeniyle bizim için özel bir hasta oldu. Bu kadar ileri yaştaki bir hastanın hastaneden sağ salim çıkarılıyor olması bir nebze olsun umut olacaktır" ifadelerini kullandı.

91'LİK HİLMİ DEDE İMMÜN PLAZMAYLA KORONAYI YENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 91'LİK HİLMİ DEDE İMMÜN PLAZMAYLA KORONAYI YENDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:56:19. #1.14#
title