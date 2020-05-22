91'lik Hilmi dede immün plazmayla koronayı yendi
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91'lik Hilmi dede immün plazmayla koronayı yendi

İSTANBUL'DA yaşayan 91 yaşındaki emekli öğretmen Hilmi Oral, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

91'lik Hilmi dede immün plazmayla koronayı yendi
22.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:05

İSTANBUL'DA yaşayan 91 yaşındaki emekli öğretmen Hilmi Oral, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi negatif çıkan ancak akciğer tomografisinde şüpheli bulgulara rastlanan Oral, 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. İlaç ve immün plazma tedavisi ile 35 günün ardından sağlığına kavuşan yaşlı adam, "Koronavirüs olduğumu öğrenince hayatımın sonunun geldiğini düşündüm. Tedavim bitti taburcu oluyorum, sanırım biraz daha yaşayacağım" dedi.

İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen Hilmi Oral (91), bir ay önce yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alınan Oral'ın koronavirüs testi negatif çıktı. Şikayetleri artarak devam eden yaşlı adamın akciğer tomografisinde ise koronavirüs bulgularına rastlandı. Hastaneye yatırılan yaşlı adam, solunum şikayetleri artınca 2 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi edildi. Yoğun bakım sürecinin ardından immün plazma tedavisi uygulanan Hilmi Oral, 35 günün ardından taburcu edildi.

"HAYATIMIN SONUNUN GELDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Ani gelişen ishal ve yüksek ateş şikayeti yaşadığını belirten Hilmi Oral, "Hastalığın başında durumun ciddiyetini anlamadım fakat koronavirüse yakalandığımı öğrenince hayatımın sonunun geldiğini düşündüm. Etrafıma söyleyecek sözlerim vardı ama kimse karantina nedeniyle yanıma gelemedi. 15-20 gün hiçbir şey yiyemedim. Zamanla yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. 35 gündür burada tedavi altındayım. Burada çok ağır günlerim oldu. O zor günlerin yanından doktorlar ve hemşirelerden de yoğun ilgi gördüm. Hayatımın sonunun geldiğini düşünmüştüm ama sanırım biraz daha yaşayacağım" diye konuştu.

YAŞAM SEVİNCİ VE AZMİ TEDAVİNİN BAŞARILI OLMASINI SAĞLADI

Test sonucu negatif olmasına rağmen tomografi bulguları nedeniyle hastayı tedavi altına aldıklarını ifade eden Başarı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek, "Tomografi bulguları daha kıymetli olduğundan hastayı servisimize yatırdık. Rutin koronavirüs tedavisine başladık. Hastanın ikinci PCR testi sonucu da negatif geldi fakat 3 ve 4'üncü testlerinde hastanın klinik durumu iyice belirginleşti. Son 2 testte sonuç pozitif gelince kesin tanı aldı. Bu süreçte 2 haftalık bir yoğun bakım süreci oldu. Entübasyon sınırından döndüğümüz günler oldu. Hastanın eşlik eden hastalıklarının olmaması, yaşına rağmen genel durumun iyi olması yaşam sevinci ve yaşama azmi tedavinin başarılı olmasını sağladı. Bu süreci birlikte başardık ve bugün hastamızı taburcu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ UYGULANDI

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedavi yöntemi dahilinde Hilmi Oral'a immün plazma tedavisini uyguladıklarını anlatan Uzm. Dr. Şekip Şimşek, "İmmün plazma öncesinde uygulanan tedavilerde kısmi yanıt almıştık. İmmün plazma ve sonrasında uygulanan destek tedaviler ile koronavirüs negatife döndü. Hastanın klinik durumunda anlamlı düzelmeler gördük. İleri yaştaki kişilerde hastalık kötü seyredecek diye bir algı var. Ancak doğru tedavi ve ilgili bir takiple iyileşmeyecek hasta yok. Hilmi Beyi 35'inci günde taburcu ediyoruz. Son iki testi de negatif çıktı. Hastanın son 5 günlük klinik durumu gayet iyi. Oksijen durumu da gayet iyi. İnşallah sağlıklı şekilde rutin hayatına yönlendireceğiz. Bizim için en büyük mutluluk hastalarımızı sağ salim evine göndermek. Hilmi Bey yaşı nedeniyle bizim için özel bir hasta oldu. Bu kadar ileri yaştaki bir hastanın hastaneden sağ salim çıkarılıyor olması bir nebze olsun umut olacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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