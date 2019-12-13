91. Alt Güvenlik Komite toplantısı düzenlendi
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91. Alt Güvenlik Komite toplantısı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki İran heyeti, Maku Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi.

13.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:23
91. Alt Güvenlik Komite toplantısı düzenlendi

Cumhuriyeti heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki heyeti, Maku Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi.


İki ülke sınırları arasındaki güvenlik konularının görüşüldüğü 91. Alt Güvenlik Komite toplantısına, Valisi Enver Ünlü, Valisi Süleyman Elban, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Göllüce, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile İranlı mevkidaşları katıldı.


Düzenlenen toplantıda, iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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