90004/72 Nolu Parselasyon Planı İlanı

PURSAKLAR, ANKARA (Habermetre) - Pursaklar Belediye Encümeninin 19. 08. 2021 tarih 364 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30. 09. 2021 tarih ve 1054/1517 sayılı kararı ile onaylanan; Yazımız ekinde yer alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan İlçemiz, Saray - Fatih Mahallesi 98906 ada 1 parselde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait, toplam 26. 009 m² olan "Belediye Hizmet Alanının" 7. 000 m²'lik bölümünün "Park Alanı" olarak düzenlenmesi ve Gümüşoluk Mahallesi 98554 ada 1 parselin doğusunda bulunan 76. 553 m² yüzölçümlü "Park Alanının", 7. 000 m² lik kısmının ise "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik kesinleşen İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 90004/72 no. lu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 01. 11. 2021 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

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