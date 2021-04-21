900 yıllık camide, endişeli ibadet

BURDUR'un Çavdır ilçesinde, yaklaşık 900 yıldır minaresinden ezan okunan tarihi Dengere Camisi, ahşap ve örme taş mimarisiyle dikkati çekiyor.

BURDUR'un Çavdır ilçesinde, yaklaşık 900 yıldır minaresinden ezan okunan tarihi Dengere Camisi, ahşap ve örme taş mimarisiyle dikkati çekiyor. Cemaat, tarihi cami için restorasyon isterken, namaz kılarken üzerlerine yıkılmasından korktuklarını söyledi.

Çavdır ilçesi Bölmepınar köyünde ahşap ve örme taş tekniğiyle inşa edilen tarihi Dengere Camisi, zamana meydan okuyor. Farklı mimarisiyle dikkati çeken caminin ne zaman inşa edildiğine dair bir kitabesi bulunmadığı için yaşı bilinmese de incelemeler sonucunda 1123 yılında inşa edildiği üzerinde duruluyor. Anadolu Selçuklu camileri geleneğinde inşa edilen Dengere Camisi'nin minaresinden yaklaşık 900 yıldır ezan sesi yükseliyor. Köyün az sayıda nüfusu bu camide ibadet edip, kalan vakitlerini de geniş bahçesinde oturarak geçiriyor.

DUVARLARDAKİ DELİKLERİN SIRRIDoğu-batı ekseninde dikdörtgen planlı tasarlanan tarihi cami, yığma taş tekniğiyle inşa edildi. Caminin tavan asma katı ahşapla inşa edilirken camiyi taşıyan ahşap direkler ise klasik Roma döneminin mermer sütunları üzerine oturtuldu. 1968 yılında caminin genelinde yapılan restorasyonla ahşap bölümlerin büyük kısmı yenilenirken, camiyi taşıyan direklere ise dokunulmadı. Horasan harcıyla dış cephesi sıvanan caminin oyma tekniğiyle süslenen ahşap giriş kapısının da caminin ilk kapısı olduğu tahmin ediliyor. Cami inşa edilirken içerideki akustiği sağlamak için duvarlara açılan deliklerin arkasına birer boş küp yerleştirilmiş. Bu şekilde çıplak sesin caminin her köşesine eşit şekilde dağılımı sağlanmış. Ayrıca caminin tek şerefeli minaresi bugüne kadar hiç restorasyon görmeden ayakta kalabildi.'NAMAZ KILARKEN ÜZERİMİZE YIKILACAK'Bölmepınar Köyü Muhtarı Ayhan Kılıç (58), çocukluğunun bu cami çevresinde geçtiğini söyledi. 2-3 yıldır restorasyonla uğraştıklarını belirten Kılıç, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden söz veriliyor geleceklerine dair. Ancak ne gelen var ne giden. Restorasyon için çok uğraşıyoruz. Bütçe ayrılacağını söylüyorlar. Her tarafının restore edilmesi lazım. Atalarımız korumuş, bize bırakıp gitmiş. Biz de korumak istiyoruz. Restore edilmezse bir gün namaz kılarken başımıza yıkılacak" diye konuştu.Cami cemaatinden Hilmi Çetin (82), vakit namazları dışında cuma namazı için camiye mutlaka geldiğini belirtti. Caminin bakımsız olduğundan dert yanan Çetin, "Çok bakımsız ama ne yapalım geliyoruz namaz kılmak için" dedi.

Camiye köy halkının baktığını belirten Durali Alp ise 1968 yılında restore edildiğini ancak yeniden elden geçirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR