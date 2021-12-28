900 polis ile "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonu yapıldı - Haberler
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900 polis ile "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonu yapıldı

900 polis ile
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir genelinde helikopter ve özel harekat unsurlarının da katıldığı "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonunda 900 polis tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 141 adreste arama yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir genelinde helikopter ve özel harekat unsurlarının da katıldığı "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10" operasyonunda 900 polis tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 141 adreste arama yapıldı.

İl genelindeki Cumhuriyet Savcılıklarının koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte kaçak alkol, narkotik ve asayiş suçlarının önlemek ve huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı operasyon yaptı. Edremit ilçesinde helikopter destekli Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10 operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 141 hedef adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona 900 personel, 1 polis helikopteri, 10 özel harekat unsuru, 5 çevik kuvvet timi katıldı. Operasyon ile ilgili çalışmalar ve faaliyetler halen devam ediyor. - BALIKESİR

900 polis ile Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10 operasyonu yapıldı

900 polis ile Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10 operasyonu yapıldı

900 polis ile Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10 operasyonu yapıldı

900 polis ile Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10 operasyonu yapıldı

900 polis ile Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10 operasyonu yapıldı

900 polis ile Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör-10 operasyonu yapıldı

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