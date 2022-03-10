900 LİRAYA MİNİ BİLGİSAYAR ÜRETTİLER

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Seyhan Belediyesi'nin kurduğu Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde oyuncak robot, sensör ve basit teknolojik aletlerde kullanılan ana kartlara yazılım yüklenerek mini bilgisayar kasalar üretildi. 'Bilge-01' adı verilen bilgisayarların orta ve alt segment bir bilgisayarla aynı işlevi gördüğüne dikkat çeken Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 'Bu bilgisayarlar temel programları çalıştırabiliyor. İnterneti rahatça kullanabiliyor ve yüksek kaliteli videoları da oynatabiliyor. Üstelik emsallerinin de üçte biri maliyetine üretiliyor' dedi.

Seyhan Belediyesi'nin ilçede kurduğu Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde eğitimler ve proje çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda merkezde ve ilçedeki 11 bilgi evinde kullanılmak üzere bilgisayar kasaları üretildi. 'Bilge 01' adı verilen bilgisayarlar özellikle boyutu ve düşük maliyetiyle dikkat çekti. 9,2 cm x 7,7 cm boyutundaki, temel programları çalıştırıp internete de bağlanabilen bilgisayarlar SEYTİM ve ilçede kurulan bilgi evlerindeki eğitimlere katılan çocuklar ve gençler tarafından kullanılmaya başlandı. Bilgisayarların yaklaşık 900 lira maliyetle üretildiğini kaydeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çalışmalarını geliştirerek üretime devam edeceklerini belirtti.

'MALİYETİ OLDUKÇA DÜŞÜK'

Dijital teknolojinin günden güne insan hayatında temel unsur haline geldiğini belirten Akay, gelecekte yaşamın her alanında bu teknolojinin kullanılacağını söyledi. Bu öngörüden yola çıkarak bilgisayar üretimi yapmaya karar verdiklerini kaydeden Akay, 'Kendi bilgimizi, becerimizi, insan gücümüzü kullanarak bilgisayar üretme yoluna gittik. Bu bilgisayarlar özellikle koronavirüs salgını sırasında uzaktan eğitim almak zorunda kalan çocuklarımıza imkan sağlaması için düşünülmüş bir projeydi. Bugün 11 tane bilgi evimizde bu bilgisayarları kullanıyoruz. Bu bilgisayarlar temel programları çalıştırabiliyor, internete girebiliyor, çeşitli bağlantılar yapma şansına sahip, yüksek kaliteli videoları oynatabiliyor. İş yeri ve evlerde rahatça kullanılabilir. Piyasa fiyatının çok altına ürettik ve üretmeye de devam edeceğiz. Emsallerinin 3'te bir maliyetindedir' dedi.

İLK GÖRDÜĞÜMDE TABLET ZANNETTİM?

SEYTİM'deki eğitimlere katılan Muhlise Zehra Demirgülü (9) ise bilgisayarı görünce çok şaşırdığını vurgulayarak, 'İlk gördüğümde bunun bilgisayar değil de tablet olduğunu sandım. Fakat gayet kullanışlı, istediğimiz her eğitimi alabiliyoruz' diye konuştu.