900 Kiloluk Dana Kurban Pazarının Gözdesi Oldu

Denizli'deki kurbanlık pazarında alıcı bekleyen 900 kilogramlık dana pazarın gözdesi oldu.

Kentte besicilik yapanların yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden getirilen kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvanlar, Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa sunuldu.

Bayrama iki haftadan fazla bir süre olmasına rağmen hafta tatili olması dolayısıyla canlı hayvan pazarını gezen vatandaşlar, hayvanları inceleyip fiyatlarını araştırıyor.

Kurbanlık hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceleyen vatandaşlar, beğendikleri kurbanlıklar için esnafla sıkı pazarlığa giriyor.

Pazarda büyükbaş hayvanlar 6 bin lira, küçükbaş ise bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken pazarın en cüsseli hayvanı olan 900 kilogram ağırlığındaki dana büyük ilgi görüyor.

Ağrı'dan getirdiği 33 büyükbaş hayvanı satışa sunduğunu belirten Nurettin Pekel, bayram yaklaştıkça pazarın hareketlenmeye başladığını söyledi.

Özellikle bugün oluşan kalabalığın sevindirici olduğunu anlatan Pekel, "Bu yıl daha az kurbanlık getirdik. Geçen yıllara göre üçte biri ancak var. Kilogramına 22-23 lira diyoruz, müşteri 17-18 lira istiyor. Kimse vermez zaten o fiyata. Bakalım, bekliyoruz." diye konuştu.

Pekel, 900 kilogram ağırlığındaki dananın değeri daha yüksek olsa da 17 bin lira istediklerini, pazarı gezen vatandaşların danayı incelemeden geçmediğini ancak henüz kimseyle pazarlık yapmadığını ifade etti.

Kurbanlık pazarını gezen vatandaşlar da kurbanlık ve fiyat araştırması yapmak üzere geldiklerini belirterek, satıcıların söylediği fiyatları yüksek bulduklarını kaydediyor.