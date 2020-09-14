90 yıllık fabrika turizme kazandırılacak
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90 yıllık fabrika turizme kazandırılacak

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 24 yıl önce özelleştirilen Orman Ürünleri Sanayi fabrikasını satın alan Ali Karademir (67), içerisinde işletmeye elektrik sağlayan 92 yıllık makinelerin bulunduğu fabrikanın bir bölümünü turizme açmayı hedefliyor.

90 yıllık fabrika turizme kazandırılacak
14.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:50

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 24 yıl önce özelleştirilen Orman Ürünleri Sanayi fabrikasını satın alan Ali Karademir (67), içerisinde işletmeye elektrik sağlayan  92 yıllık makinelerin bulunduğu fabrikanın bir bölümünü turizme açmayı hedefliyor.

Bartın Ulupınar köyünde Orman Ürünleri Sanayi Müdürlüğü (ORÜS) adıyla 1930 yılında kereste fabrikası kuruldu. 120 dönüm araziye kurulan fabrikada o yıllarda ağaç kesim ve biçme makinelerini elektrikle çalıştırmak için 1928 yılında Almanya'da sadece 6 tane üretilen biri 10 ton ağırlığında, diğeri 7 ton ağırlığında dev kazanlara sahip buharlı elektrik lokomobiller yerleştirildi. 46 yıl boyunca fabrikadaki bütün makinelerinin çalışmasını sağlayan buharlı elektrik lokomobiller 1976 yılında şehir elektriğinin fabrikaya alınmasıyla devre dışı bırakıldı.

Fabrika 1996 yılında özelleştirme kararı alınarak, iş insanı Ali Karademir tarafından satın alındı.Ali Karademir üretime geçirmediği fabrikayı, uzun vadeli planları arasında tarihi makineleri  insanların görmesi için turizm açısından değerlendirmeyi düşünüyor. 24 yıl boyunca makineleri  satın almak isteyenlerle de karşılaşan Kandemir, bu teklifleri geri çevirdi.Ali Karademir, fabrikayı üretime geçiremediklerini belirterek, "Fabrikayı satın aldıktan sonra aslında biz buraya çalıştırmak istedik. Fakat bazı şanssızlıklardan dolayı bunu başaramadık. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Fabrika içerisinde elektrik binalarının içinde Almanya'da üretilen ve 92 yıllık tarihi buharlı elektrik lokomobilleri var. Hiçbir şeyine dokunmadan burada orijinal haliyle koruduk" dedi.'MUTLAKA TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Fabrikanın bir bölümünü yeniden düzenleyerek turizme kazandıracaklarını ifade eden Karademir, "Makinenin bir tanesi gündüz elektrik üretiyormuş, diğeri de gece. Bu makineler 1976 yılına kadar fabrikaya şehir elektriği alınana kadar çalıştırılmış. Hatta yıllar sonra bu makineleri üreten Almanya'daki fabrika kapandı, sonrasında oradaki bir müze bizden bunları istedi, biz vermedik. Önümüzdeki süreçte fabrikanın bir bölümünü üretime katmayı geriye kalan bölümlerini örneğin buradaki tarihi buhar makinelerini insanların ziyaretine açmayı düşünüyoruz. Fabrikayı yeniden düzenleyerek, mutlaka turizme kazandıracağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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