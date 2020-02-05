90 yıllık binanın merdivenleri çöktü
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90 yıllık binanın merdivenleri çöktü

HATAY'da yıllardır PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın merdivenleri çöktü.

05.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:27
90 yıllık binanın merdivenleri çöktü

'da yıllardır hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın merdivenleri çöktü. Merdivenlerde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

ilçesi 'ndaki 90 yıllık binanın merdivenleri henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yıllardır PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın çöken merdivenlerinde kimsenin olmaması ise olası can kaybı ve yaralanmayı önledi. Yetkililer merdivenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Merdivenlerin çökmesiyle binaya girişler yan tarafta bulunan başka bir kapıdan yapılmaya başlandı.

Binanın Fransızların Hatay'ı işgal ettiği dönemlerde yapıldığını kaydeden emekli eğitimci Hasan Abacı, kentin en güzel yerinde bulunan tarihi binada yaşanan çökmeden üzüntü duyduklarını kaydetti.  

Kaynak: DHA
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