90 yaşındaki yastık ustası çok sevdiği mesleğine kavuştu
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90 yaşındaki yastık ustası çok sevdiği mesleğine kavuştu

Erzurum'da 61 yıldır yastık ustalığı yapan 90 yaşındaki Mehmet Geyik, korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından geçilen normal hayata dönüşte çok sevdiği mesleğine geri döndü.

90 yaşındaki yastık ustası çok sevdiği mesleğine kavuştu
04.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:30

Erzurum'da 61 yıldır yastık ustalığı yapan 90 yaşındaki Mehmet Geyik, korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından geçilen normal hayata dönüşte çok sevdiği mesleğine geri döndü. İş yerini açan Geyik, unutulmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerinin sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Normal hayata dönüş sürecinde ise iş yerleri bulunan 65 yaş üzeri işletme sahiplerinin çalışmalarına izin veriliyor. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Erzurum'da mütevazi dükkanında 65 yıldır yastık ustalığı yapan 90 yaşındaki Mehmet Geyik dükkanını yeniden açarak iş başı yaptı. Kısıtlama döneminde iş yerinden uzak kalan Geyik, özlemini çektiği mesleğine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Öte yandan, hızla gelişen teknoloji, birçok el yapımı mesleği etkilediği gibi yastık ustası Geyik'i de etkiledi. Son teknoloji dokuma aletleri kullanılarak hızlı ve ucuz şekilde fabrikalarda üretilmeye başlayan yastıklar, el emeği yastıklara olan talebi de azalttı. Yeni teknolojik aletler ise yastık ustalarına eski günlerinde ki iş temposunu aratıyor. Yeniden mesleğine kavuşan Mehmet Geyik ise küçük dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Yeniden mesleğine kavuşan Mehmet Geyik, uzun süredir işinden uzak olduğunu kaydederek, "Benim iş yerinde çalışmam yasaktı. Komşularım hemen polisi arıyordu. Onlar da gelip beni uyarıyordular. Para cezası vardı. Ben de uzun süre buraya gelmedim. Bugün daha yeni açtım dükkanımı. Bu süreçte çocuklarım iş yerini açtılar" açıklamalarında bulundu.

61 yıldır kendi elleriyle yastık yaptığını ifade eden Mehmet Geyik, "Köyden Erzurum'un merkez mahallelerinden birine taşındım. Geldiğimde hiçbir şeyim yoktu ve burada dükkan açtım. 61 yıldır burada esnafım yastıkları kendi ellerimle yapıyorum. İki senedir müşteri sayım çok azaldı. Bunun sebebi ise yastıkların fabrikalarda daha hızlı üretilmesi ve daha ucuza satılması. Bizim yastıklarımız 35-45 lira arasında değişiyor. Yastığı yaparken hasır cili diye bir malzeme kullanıyorum. Bu hasır cillerini Ağrı Doğubayazıt'tan alıyorum. Karşıdaki dükkanlar koltuk ta satıyordu ama ben sadece yastık yapıp sattım. Şimdi ise yaşım 90 oldu müşterilerim sipariş veriyor öyle yapıyorum" dedi.

Mesleğini ondan başka yapan kimsenin kalmadığını da belirten Geyik, "Dört yastığı yapmak bir günümü alıyor. Bu mesleği elleriyle yapan benden başka kimse kalmadı. Üç oğlum var onlar bu mesleği yapmıyorlar kendi meslekleri var. Dükkanı açtığımdan beri buraya sadece ben bakıyorum" ifadelerini kullandı.

(Çağrı Korkmaz - Şahap Gürler/İHA)

Kaynak: İHA

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