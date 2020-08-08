90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 4 gündür kayıp
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90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 4 gündür kayıp

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 4 gündür aranıyor.

90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 4 gündür kayıp
08.08.2020 08:08 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:12

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 4 gündür aranıyor. Kayıp olarak aranan yaşlı adam bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamadı, arama kurtarma ekipleri gece gündüz çalışmalara devam ediyor.

Olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki Hüseyin Daştan yaşadığı evinden, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ayrıldığı belirtildi. Ailesinin haber alamaması üzerine Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Hüseyin Daştan (90) Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Sonuç vermeyen çalışmalar üzerine jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) durumu bildirmesi üzerine geniş kapsamlı arama çalışmaları bir sonraki gün devam etti. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirtti.

Öte yandan, AFAD ekipleri sosyal medya hesabı üzerinden durum hakkında kısa bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "5 Ağustos 2020 tarihinde ilimiz Küçükdere Mahallesi'nde bulunan vatandaşımızın kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar müdürlüğümüz personeli ve ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gece gündüz devam etmektedir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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