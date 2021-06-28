90 yaşındaki Osman Erol, 35 yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturdu
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90 yaşındaki Osman Erol, 35 yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturdu

90 yaşındaki Osman Erol, 35 yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturdu
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Hallaçlı köyünde oturan 90 yaşındaki Osman Erol, diktiği binlerce fidan sayesinde köyünün yeşil bir görüntüye kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Hallaçlı köyünde oturan 90 yaşındaki Osman Erol, diktiği binlerce fidan sayesinde köyünün yeşil bir görüntüye kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tarımla uğraşan Erol, yaklaşık 35 sene önce köyünün etrafına fidan dikmeye başladı. Köy arazisinde uygun bulduğu yerlere çam, kavak gibi türlerin yanı sıra badem, erik, armut gibi meyve fidanları diken Erol, bugüne kadar yaklaşık 40 bin fidanı toprakla buluşturdu.

İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün diktiği fidan ve ağaçların bakımını yapan Erol'a, Kızılırmak Kaymakamlığı tarafından da teşekkür belgesi verildi.

Osman Erol, AA muhabirine, fidan dikmeye nasıl başladığını bilmediğini ancak içinden gelerek bu işi yaptığını söyledi.

Sürekli içinde fidan dikme isteği olduğunu anlatan Erol, "Geceleri uyku uyuyamıyorum, kalkıp ağaç dikmeye gidiyorum. Traktörüm var, ağaçları sürekli kontrol ediyorum. Yağmur çamur demeden her zaman gider bakarım, sularım." dedi.

Cebinde sürekli badem çekirdeği taşıdığı dile getiren Erol, "Erik, armut ağacı diktim. Köylüler diktiğim ağaçların meyvelerini yiyor. Köyde ağacımın olmadığı yer yok. Kavak, söğüt, badem, aklınıza ne gelirse var. İşim sadece dikmeyle değil, sürekli bunlarla uğraşıyorum. Hiçbir menfaat sağlamıyorum." diye konuştu.

Erol, bu işleri yaparken hiç zorlanmadığını vurgulayarak, "Kaymakama da söz verdim, ölene kadar ağaç dikmeye devam edeceğim. Ben ölünce de insanlar meyveleri yiyip bana dua etsin." ifadelerini kullandı.

Diktiği meyve fidanlarından tüm köylüler faydalanıyor

Köy muhtarı Metin Çalış da Osman Erol'un elinden yıl boyu küreğin düşmediğini belirtti.

Çalış, "Buralar kurak olduğu için vatandaşlar sıkıntı çekiyordu, gölgelik arıyordu. Osman amcamızdan Allah razı olsun, köyümüzün etrafını komple ağaçlandırmıştır. Köylümüz de rahat ediyor. Ankara'dan, İstanbul'dan gelen köylülerimiz meyve ağaçlarından faydalanıyor. İl dışından gelen vatandaşlarımız meyve toplayıp götürebiliyor." dedi.

Gelecek nesillere güzel bir miras bırakılacağına işaret eden Çalış, "Osman amcamız olmasaydı Hallaçlı köyümüzde ağaç sevgisi olmazdı. Osman amcamızın sayesinde köyümüze ağaç sevgisi geldi." ifadelerini kullandı.

Köyde çobanlık yapan Samet Çalış da eskiden hayvan güderken gölgelik yer bulmakta zorluk çektiğini, şimdi Erol'un sayesinde ağaç dibinde oturarak dinlenebildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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