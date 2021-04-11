90 yaşındaki kadın misafirlikte virüse yakalandı

- 90 yaşındaki kadın misafirlikte virüse yakalandı Kronik hastalıkları olmasına rağmen 90 yaşında virüsü yendi Bartın'da gittiği misafirlik sonucu korona virüse yakalanan 90 yaşındaki Kadriye Demirtaş artan ağrıları ve şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

- 90 yaşındaki kadın misafirlikte virüse yakalandı

Kronik hastalıkları olmasına rağmen 90 yaşında virüsü yendi

BARTIN - Bartın'da gittiği misafirlik sonucu korona virüse yakalanan 90 yaşındaki Kadriye Demirtaş artan ağrıları ve şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Kronik rahatsızlıkları olmasına karşın 12 günlük tedavisinin ardından virüsü yenen yaşlı kadın herkesi misafirlikten uzak durmaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Bartın'ın Karasu köyünde yaşayan 90 yaşındaki Kadriye Demirtaş gittiği bir misafirlik ortamında korona virüse yakalandı. Şeker, tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlıkları bulunan yaşlı halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetlerin yanı sıra tat ve koku da alamaz oldu. Artan ağrılarının ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın 12 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden virüsü yenerek taburcu oldu.

Hayatı boyunca böyle bir hastalık görmediğini söyleyerek yaşadığı zor günleri anlatan Kadriye Demirtaş, "Hastalık geçirdim tabi yemedim içmedim hiç iştah denilen bir şey yoktu. 90 yaşına girdim ben böyle hastalık görmedim. Yemez içmez, çok kötü oldum. Her taraf ağrı sızı. Yemek getiriyorlar şuraya gözüm görmüyor zaten. Dök diyorum dök aktar. Misafirlikten aldık bunu nerden aldıysak. Azıcık bir yere uğradık oradan çabucak aldık hastalandım. Aldılar götürdüler işte beni. Bir insandan çıktı bize bu. Kimse misafirliğe gitmesin. Maskesizde gezmesin. Çok kötü hastalık" dedi.

Virüsü yenmeyi başaran Kadriye Demirtaş'ın birlikte yaşadığı oğlu Sefai Demirtaş ise, "Biz misafirliğe gitmiştik. Misafirimizden koronaya yakalanmışız. Aradan bir hafta geçti aynı annemde öksürmeye başladı. Sırtımda ağrı var iştahsızlık var dedi. Oğlum yemekleri yiyorum ama koku alamıyorum dedi. Ben şüphelendim hemen korona testine gittik. Annemin korona testi pozitif çıktı. Ambulans aldı götürdü. 12 gün hastanede yattı. Bizde evde karantinada kaldık çıkmadık. Atlattık yani şu anda her şeyi dört dörtlük yerinde. Şekeri tansiyonu filan. Tabi takip ediyoruz. İlaçlarını da aldık. Düzeldi yani. Hastane bir şey olmasa belki de annem mevta olacaktı yani." İfadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI